Херсонщина: двое рабочих отравились сероводородом

В Херсонской области двое рабочих отравились сероводородом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, несчастный случай произошел 28 июля в 17.45. В Каховскую районную больницу были доставлены двое мужчин (1962 и 1993 годов рождения) - работники одного из предприятий.

Как выяснилось, предприятие проводит ремонтные работы на канализационных системах с. Коробки Каховского района. Во время проведения технического обслуживания выгребного колодца работники и отравились сероводородом.

Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.

Продолжается расследование всех обстоятельств инцидента.