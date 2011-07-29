Херсонщина: двое рабочих отравились сероводородом
13:15, 29 июля 2011Новости регионов
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В состоянии средней тяжести
В Херсонской области двое рабочих отравились сероводородом.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, несчастный случай произошел 28 июля в 17.45. В Каховскую районную больницу были доставлены двое мужчин (1962 и 1993 годов рождения) - работники одного из предприятий.
Как выяснилось, предприятие проводит ремонтные работы на канализационных системах с. Коробки Каховского района. Во время проведения технического обслуживания выгребного колодца работники и отравились сероводородом.
Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.
Продолжается расследование всех обстоятельств инцидента.
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