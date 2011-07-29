Сумщина: количество самоубийств в 2011 году увеличилось

В первом полугодии на Сумщине зарегистрировано 229 самоубийств, что на 26 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник областного управления внутренних дел полковник милиции Петр ДЯЧЕНКО.

Всего в регионе из 229 самоубийств пять совершено детьми, 29 – молодыми людьми в возрасте от 16 до 25 лет, 83 – гражданами в возрасте 25-45 лет, 112 – старше 45 лет. Чаще всего суициды фиксируются в регионе в Роменском и Белопольском районах, а также в городах Ромны, Конотоп и Сумы.

По его словам, во многих случаях причины добровольного ухода людей из жизни остаются неизвестными, хотя, по выводам психологов, у молодых людей желание покончить с собой чаще всего вызвано семейными обстоятельствами, неразделенной любовью, ревностью, конфликтами с родителями. У пожилых самоубийства связаны, в основном, с наличием неизлечимых болезней.

«К решению добровольно уйти из жизни человека может подтолкнуть алкоголь, депрессия, изменения социального статуса, соответствующая литература», - рассказал П.ДЯЧЕНКО.