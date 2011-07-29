Херсонщина: мужчины в реанимации после укусов ядовитых пауков

В Херсонской области еще два человека попали в реанимацию после укусов ядовитых пауков.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.

В частности, в Белозерскую районную больницу госпитализирован 54-летний житель поселка Станислав с диагнозом «укус паука». Пострадавший находится в реанимационном отделении больницы в состоянии средней степени тяжести.

Также в Геническую районную больницу попал с аналогичным диагнозом 29-летний мужчина, который отдыхал в одном из пансионатов на Арабатской Стрелке (Генический район). Мужчина находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В целом, по данным УМЧС, в регионе с начала летнего периода от нападений ядовитых пауков и насекомых пострадали уже 20 человек.