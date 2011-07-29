Сумщина: уровень смертельного травматизма снизился наполовину

В Сумской области в I полугодии 2011 года анализ состояния промышленной безопасности свидетельствует, что количество травмированных на производстве составляет 91 человек, что на 30 рабочих меньше, чем в прошлом году, а уровень смертельного травматизма снизился наполовину.

Таким образом, уровень общего травматизма снизился на четверть. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе управления Госгорпромнадзора по Сумской области.

Уровень смертельного травматизма на рабочем месте за 6 месяцев нынешнего года составил 3 случая, тогда как в 2010 г. произошло 6 трагедий (-50%).

Это лучший показатель за последнее время. В частности, два человека погибли в Шостке на казенном заводе «Звезда» в результате взрыва во время утилизации боеприпасов. Еще одна трагедия произошла в областном центре с продавцом рынка, погибшей в результате ДТП.

В течение I полугодия текущего года в регионе при осуществлении надзорной работы было проведено более 1,1 тысячи проверок производственных объектов, из которых треть - внеплановые. Выявлено 7 тыс. 553 нарушения законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда (за аналогичный период 2010 г. – 7 тыс. 413 нарушений).

Временно остановлена работа 1 тыс. 487 производственных участков, объектов, оборудования, что представляли угрозу жизни или здоровью работающих. За выявленные нарушения на 758 работников (из них 260 - первые руководители) наложены штрафы на общую сумму около 67 тыс. грн. В органы прокуратуры направлено 15 представлений о привлечении должностных лиц предприятий к ответственности за нарушение законов об охране труда.