На Черкащине ищут исчезнувших 11-летних мальчика и девочку

В Каневском районе Черкасской области ищут двух исчезнувших детей - 11-летних мальчика и девочку, которые приехали на экскурсию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, по предварительной информации, двое детей 11-ти лет приехали в Каневский район в составе организованной группы из 13-ти одногодков из поселка Драбов. Сегодня днем они исчезли во время остановки на побережье Днепра близ села Леплявое.

По словам руководителя группы, последний раз мальчика и девочку видели, когда вся группа и двое сопровождающих купались в реке Днепр. Когда дети собрались возле автобуса, выяснилось, что отсутствует двое детей. Их верхняя одежда осталась на берегу.

Сотрудники районного отдела МЧС и УМВД проводят поиски на местности. На место события выехала группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения.