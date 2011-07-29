Винниччина: во всех сельских амбулаториях будет стоматология

Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА поручил в каждой сельской амбулатории оборудовать стоматологический кабинет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ДЖИГА сказал сегодня во время заседания коллегии ОГА по итогам первого полугодия 2011 года.

«Каждая сельская амбулатория в Винницкой области должна быть оборудована современными стоматологическими кабинетами, потому что сейчас у детей в 14 лет уже больные зубы, а зубы – это основа здоровья, основа питания», - отметил Н.ДЖИГА.

Он убежден, что для районного бюджета найти 35-40 тысяч гривень, а именно столько стоит оборудование для стоматологического кабинета отечественного производителя, не должно быть проблемой. «Деть должны обязательно проходить осмотр стоматолога два раза в год», - убежден председатель облгосадминистрации.

Кроме того, Н.ДЖИГА поручил всем школьным хозяйствам приобрести витаминную продукцию для школьников на 2011-2012 учебный год. «В каждой школе области каждый ребенок в день должен съедать по 2-3 яблока, а не питаться чипсами и другой вредной для организма продукцией. У нас в области достаточно яблок, чтобы обеспечить ими школьников», - отметил руководитель ОГА.

Н.ДЖИГА также поручил до 1 сентября всем руководителям районов отчитаться о подготовке школ к новому учебному году.