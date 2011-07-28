В Мариуполе - еще два случая холеры

В городе Мариуполь Донецкой области на сегодняшний день были зарегистрированы еще два новых случая вибрионосителя холерного вибриона О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава - это мужчины, 1987 и 1964 г.р., которые находились в контакте с вибрионосителями холеры.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 28 июля всего в г. Мариуполе с 29 мая (начала вспышки) было зарегистрировано 26 случаев заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 18 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

23 больных и 11 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны.

На сегодня в г.Мариуполе находятся на лечении трое больных и семеро вибрионосителей, состояние их здоровья - удовлетворительное. (один вибрионоситель готовится к выписке из больницы).

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры в г. Мариуполе продолжается, заключено в сообщении.