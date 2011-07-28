В Херсонской области погибла россиянка
13:44, 28 июля 2011Новости регионов
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В курортном поселке Железный Порт Херсонской области погибла россиянка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 27 июля днем напротив базы отдыха «Черномор» было выявлено в воде у берега тело женщины. Установлено, что гражданка России 1935 года рождения отдыхала в пансионате «Прибой». Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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