В Тернопольской области ураган повредил 19 зданий
12:26, 28 июля 2011Новости регионов
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Ураган повредил 19 зданий и сооружений в селе Иква Кременецкого района Тернопольской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, в частности повреждено 12 жилых зданий и 7 хозяйственных построек. При этом на четырех жилых домах сорваны крыши.
Размеры убытков, причиненных стихией, устанавливаются.
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