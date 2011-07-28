В Тернопольской области ураган повредил 19 зданий

Ураган повредил 19 зданий и сооружений в селе Иква Кременецкого района Тернопольской области. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, в частности повреждено 12 жилых зданий и 7 хозяйственных построек. При этом на четырех жилых домах сорваны крыши. Размеры убытков, причиненных стихией, устанавливаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter