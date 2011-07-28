Житомирщина: молния убила пенсионерку и ее корову

В селе Красноселка Чудновского района Житомирской области молния убила 56-летнюю пенсионерку и ее корову.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, «женщина, увидев тяжелые тучи, которые быстро надвигались, вышла на пастбище, которое находилось за ее приусадебным участком, чтобы забрать корову”.

Гроза разразилась в тот момент, когда женщина вела корову домой. Животное было на металлической цепи, которую держала хозяйка. Молнии ударили еще до того, как начался дождь. Одна из них попала в цепь. Разряд мгновенно убил и женщину, и животное. Все это происходило на глазах односельчан. Они, как и погибшая, забирали скот перед началом непогоды.

За последнюю неделю в Житомирской области это уже третий случай поражения молнией людей. По данным ГУ МЧС, 19 июля в Житомирском районе от поражения молнией погибла женщина, также был травмирован ее муж, а 21 июля вблизи села Городок Ружинского района молния убила 21-летнего парня. 25 июля в кардиологическое отделение одной из житомирских больниц был доставлен 9-летний мальчик. Разряд молнии ударил ребенка в правое плечо, что повлекло сбои в работе сердца. К пострадавшему срочно вызывали «скорую помощь» и ребенок был доставлен в больнице, где сейчас и находится.