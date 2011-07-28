На Буковине сосед убил соседа из-за "неправильного" забора

В поселке Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области сосед убил соседа из-за неправильно установленного забора.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВС Украины в Черновицкой области, труп 64-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили жители поселка и сообщили в милицию. Стражи порядка, выехав на место трагедии, за совершение преступления задержали 42-летнего соседа убитого и его 37-летнего товарища.

Как установили работники милиции, двое мужчин употребляли спиртные напитки, после чего старший из них вспомнил о неприязненных отношениях с соседом и о том, что тот загородил забором часть его огорода. Поэтому они решили вдвоем поговорить с мужчиной и «восстановить справедливость».

Подогретые алкоголем мужчины пошли к соседу и стали его бить стулом по голове, а после того как он упал, продолжили его добивать ногами, проломив череп и ребра, от чего потерпевший умер.

Подозреваемые задержаны и находятся в камерах изолятора временного содержания, а по факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины.