В Сумской области женщина умерла от бешенства: это первый случай смерти человека от бешенства в регионе за последние 10 лет.

Об этом сообщает сайт сумского еженедельника «Данкор».

Областной инфекционист Ирина ТРОЦКАЯ отметила, что диагноз «бешенство» подтвердился вирусологической экспертизой.

По словам И.ТРОЦКОЙ, 41-летняя жительница Роменского района обратилась за медицинской помощью, будучи уже больной. Она была доставлена вечером 8 июля в Роменскую ЦРБ с жалобами на одышку, онемение конечностей тела и лица, невозможность глотания жидкости и слюны. На второй день после госпитализации женщина умерла.

После ее смерти убыло установлено, что в село, где проживала женщина, забегала лисица. А в начале мая пострадавшую укусил домашний кот, который буквально через день умер. Но тогда женщина не обратилась за медицинской помощью.

Сегодня же проводится вакцинация двум детям и мужу пострадавшей. У них симптомы болезни не наблюдаются.