Увидеть свет через тридцать лет

Недавно в медицинском центре пересеклись две женские судьбы, которые обьединяла общая проблема - почти потерянное в детском возрасте зрение. Конечно, нам не понять то душевное состояние, с которым женщины пришли к врачам, ведь мы привыкли, что для большинства из нас хорошее зрение - норма. Впрочем, их отчаянное стремление вернуть себе возможность прекрасно видеть, вызывает большое уважение.

История первая. Любовь… Люба Пискун росла здоровой и красивой девочкой, ею радовались мама и папа. Но вдруг, после обычной простуды, в три годика она перестала видеть одним глазом. Сначала появилось незначительное покраснение, которое со временем лишь увеличивалось. Впоследствии начало ухудшаться зрение - образовалась катаракта как осложнение после гриппа. Глаз, который не видел, стал «подкашивать», то есть глазные мышцы ослабели настолько, что мозг уже не контролировал их.

Надежда на выздоровление, казалось, исчезла навсегда, ибо врачи поставили безутешный диагноз - зрение к больному глазу не вернется. Родители были шокированы, ведь все дети болеют простудой, но такое несчастье случилось именно с их ребенком. Впрочем, что поделаешь - как-то нужно жить дальше. Люба окончила школу, техникум, университет, переехала в Киев. Но значительная нагрузка на единственный здоровый глаз постоянно давала о себе знать. А еще была, казалось, несбыточная мечта - мчаться за рулем собственного автомобиля.

Люба все время, как молитву, повторяла мамины слова: «В жизни всегда есть место чуду». И, действительно, как-то на одной из остановок метро она увидела рекламу офтальмологической клиники. Приехав на работу, сразу позвонила по телефону и в тот же день прошла диагностику. Сначала она мечтала о косметической операции, которая должна была придать глазу естественный вид, ведь для женщины любые дефекты тяжелее вдвойне. Главный врач предложил Любе удалить устаревшую катаракту и попробовать хотя бы частично вернуть потерянное зрение.

Изучив Любину историю, врач осторожно относился к результату операции, ведь катаракте было немного-немало - 22 года. Поэтому то, что после проведенной факоэмульсификации девушка сразу увидела вторую строку в таблице Спивцева, все восприняли как большой сдвиг.

- Меня сразу предупредили, что шанс есть, но очень незначительный. Впрочем, после двадцати двух лет слепоты все-таки хотелось до последнего бороться за зрение. Сначала думала, что будет больно. Получилось наоборот, в течение всей операции я ничего не чувствовала, только думала - буду ли видеть? Теперь как-то непривычно познавать мир объемным зрением. Что теперь сделаю в первую очередь? По-видимому, получу заветные права.

- Двадцать два года для катаракты - длительный срок, - комментирует эту историю врач. - К сожалению, история Любы типична для Украины. У нас катаракта оперируется, по большей части, на поздних стадиях, когда хрусталик очень уплотняется, поэтому его более сложно удалять и вживлять искусственную линзу. Думаю, что прозрение на 20% - большое достижение в случае Любы. Мы назначили ей курс аппаратной терапии в специализированном детском отделении. Надеемся, у Любы все еще впереди. Часто люди сами медлят, не обращаются за помощью к врачу. Возможно, боятся боли, не желают надолго оставлять работу. Высокотехнологическое офтальмологическое оборудование и современные линзы, которыми пользуются в большинстве современных клиник, позволяют эффективно возобновлять зрение после катаракты в разном возрасте и на разных стадиях. Глаз фактически не испытывает травмы, операция проводится безболезненно и амбулаторно. Пациент уже через час возвращается домой. Через несколько дней - к полноценному труду, неважно, в офисе или в огороде.

История вторая. Антонина... Ее неутомимое стремление вернуть полноценное зрение удивило даже известных врачей. Перенеся пять неудачных попыток вернуть естественность взгляда, Антонина решилась на шестую операцию.

Как и у предыдущей героини, история Антонины началась также в три года, когда после болезни она начала плохо видеть левым глазом. К сожалению, возможности тогдашней офтальмологии не смогли своевременно выявить поражение и, в конечном итоге, глаз стал амблиопичным, не задействованным в зрительном процессе. Мозг Антонины перестал воспринимать левый глаз, потеряв способность к стереоскопичному бинокулярному зрению. В результате он уклонился во внешнюю сторону.

Прошли годы. Она окончила школу, получила престижное образование, стала специалистом своего дела. Однако все время ее буквально преследовали внешние последствия косоглазия. Уже во взрослом возрасте Антонина начала бороться со своим недостатком зрения. Она перенесла пять сложных операций, пытаясь избавиться от нежелательного косметического дефекта. Но каждый раз вмешательство заканчивалось ничем - мозг все еще отказывался воспринимать глаз и впоследствии он опять становился в уже привычном направлении. Так, от операции к операции, Антонина пыталась вернуть своей внешности желаемый вид.

- История Антонины, действительно, очень необычна, - рассказывает врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Деряпа. – У нее не было полноценного зрения свыше тридцати лет, ведь это несчастье случилось с ней еще в трехлетнем возрасте. К сожалению, это иногда случается в результате болезней, связанных с интоксикацией организма. Также это может произойти в результате стрессов или травм. Антонина боролась и победила болезнь. Наши специалисты сделали ей шестую операцию и вернули глаз на место. После этого она в течение восьми месяцев проходила усиленный курс аппаратной терапии. К Антонине вернулось бинокулярное зрение. По окончанию курса лечения женщина поехала за границу, где получила престижную высокооплачиваемую работу. Уверена, что впереди у нее светлая полноценная жизнь с новым зрением. Приятно, когда общие усилия пациента и врача приводят к таким поразительным результатам.