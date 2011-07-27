Виннитчина: от отравления грибами умерли двое пенсионеров

В Винницкой области двое жителей с. Хомутынцы Калиновского району умерли в результате отравления грибами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области.

В частности, 61-летняя женщина и 68-летний мужчина были госпитализированы в реанимационное отделение центральной райбольницы после употребления самостоятельно собранных грибов. Через несколько дней они были перевезены в Винницу, в областную больницу им. Пирогова, где в реанимационном отделении умерли.

Было установлено, что пенсионеры умерли в результате употребления бледной поганки.