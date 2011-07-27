Тернопольщина: мужчина пострадал от взрыва паяльной лампы
15:15, 27 июля 2011Новости регионов
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Ожоги живота, лица, конечностей
В Тернопольской области в результате взрыва паяльной лампы 49% ожогов тела получил 37-летний мужчина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера вечером в селе Зализцы Зборовского района. Потерпевший доставлен в ожоговое отделение 1-й больницы Тернополя. Медики установили у него термические ожоги живота, лица, конечностей.
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