Херсонщина: 9-летняя девочка отравилась медикаментами

14:08, 27 июля 2011
Новости регионов
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Сейчас - в реанимации

Херсонской области 9-летняя девочка отравилась медикаментами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМНС в Херсонской области, инцидент произошел 26 июля в селе Дивное Новотроицкого района.

Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение Новотроицкой районной больницы в тяжелом состоянии.

Проводится расследование обстоятельств инцидента.

 

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