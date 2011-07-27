Херсонщина: 9-летняя девочка отравилась медикаментами

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Херсонской области 9-летняя девочка отравилась медикаментами. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМНС в Херсонской области, инцидент произошел 26 июля в селе Дивное Новотроицкого района. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение Новотроицкой районной больницы в тяжелом состоянии. Проводится расследование обстоятельств инцидента.

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