Хмельнитчина: 23-летнюю женщину укусила гадюка

В селе Красный Цвет Шепетовского района Хмельницкой области 23-летнюю жительницу Житомирской области укусила гадюка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в области Алексей ЧЕРКАСОВ, инцидент произошел во время хозяйственных работ на земельном участке.

Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Шепетовской центральной райбольницы.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области на протяжении июля это уже третий случай укуса гадюки. Ранее от нее пострадали два человека, которые собирали грибы и чернику.