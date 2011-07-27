Хмельнитчина: 23-летнюю женщину укусила гадюка
12:18, 27 июля 2011Новости регионов
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Третий случай за месяц
В селе Красный Цвет Шепетовского района Хмельницкой области 23-летнюю жительницу Житомирской области укусила гадюка.
Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в области Алексей ЧЕРКАСОВ, инцидент произошел во время хозяйственных работ на земельном участке.
Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Шепетовской центральной райбольницы.
Справка УНИАН. В Хмельницкой области на протяжении июля это уже третий случай укуса гадюки. Ранее от нее пострадали два человека, которые собирали грибы и чернику.
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