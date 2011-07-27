В Сумской области молния убила 58-летнего мужчину

В селе Якименки Недригайловского района Сумской области от удара молнии погиб 58-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Сумской области, мужчина без определенного места жительства находился на открытой местности в непогоду. Люди, которые неподалеку пасли скот, увидели, как в него ударила молния. Став свидетелями происшествия, они вызвали «скорую», но спасти жизнь пострадавшего не удалось.

В этом году в Сумской области это уже второй подобный зафиксированный трагический случай.