В Севастополе ликвидировали пожар в 12-этажном доме

В Севастополе пожарные управления МЧС ликвидировали возгорание на четырех этажах 12-этажного дома и эвакуировали 12 жильцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Севастополе, когда на место событий прибыло отделение из 4-х пожарных, на 9-м, 10-м, 11-м 12-м этажах горели электрощиты, подъезд был весь в дыму, а жильцы из-за сильного задымления не могли выбежать на улицу. Тогда на помощь прибыло еще одно отделение пожарных. Часть сотрудников МЧС начали эвакуировать жильцов, остальные принялись тушить пожар. Спасатели обошли все квартиры с девятого по двенадцатый этаж. Возникла паника, пожилая женщина расплакалась. Спасатели 12 человек, среди которых трое детей в возрасте от 7 до 10 лет, вывели на улицу за 7 минут.

Возгорание удалось ликвидировать меньше чем за 40 минут. Причина пожара - короткое замыкание в электрощите с последующим горением.77