В Киеве будут продавать дефицитные лекарства по дешевке

До конца 2011 года в Киеве будет налажено производство дефицитных лекарств, которые будут продаваться по сниженным ценам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, об этом заявил начальник Главного управления здравоохранения КГГА Виталий МОХОРЕВ во время программы «Столица. Спецпроект» на телеканале «Киев».

«Обеспеченность лекарствами и препаратами является проблемой – все мы знаем, какая стоимость лекарств не только в Киеве, но и в Украине. Задача властей заключается в том, чтобы сделать эти лекарства доступными как для населения, так и для лечебных учреждений. Поэтому город вышел с инициативой создания собственного производства лекарств на сертифицированной основе. Я имею в виду КП «Фармация», чьи мощности необходимо реанимировать – закупить соответствующее оборудование, чтобы наладить производство наиболее дефицитных лекарств. Мы планируем запустить эту программу до конца года», – сообщил начальник Главного управления.

По словам В.МОХОРЕВА, для этого будут закупаться ингредиенты, из которых изготовляются импортные лекарственные препараты, для создания отечественных аналогов. Таким образом, планируется выпускать более ста наименований остродефицитных лекарств.

«Мы надеемся, что снижение цены может достигать около 30%», – сказал В.МОХОРЕВ.