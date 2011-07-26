В Севастополе новорожденная получила в роддоме тяжелые ожоги

В Севастополе прокуратура Гагаринского района проводит проверку, по чьей вине новорожденная девочка получила в роддоме тяжелые ожоги.

Как сообщила корреспонденту УНИАН помощник прокурора Гагаринского района Марина НЕГЕЛЯ, 20 июля в приемное отделение городской больницы № 5 из одного из родильных домов поступила с термическим ожогом родившаяся в тот же день девочка.

Проверкой, проведенной прокуратурой Гагаринского района, установлено, что ожоги новорожденная получила в результате пребывания после рождения в кроватке с электрической грелкой.

По данному факту проверка не окончена. Виновные лица устанавливаются, добавила М.НЕГЕЛЯ.