В Севастополе закрывают детские лагеря и дома престарелых

В Севастополе за несоблюдение норм пожарной безопасности сотрудники МЧС вынесли постановления о приостановлении работы трех учреждений – детских лагерей на базе школ-интернатов №1 и №2, в которые на лето приехали отдыхать дети из разных городов Украины и России, и дома престарелых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в городе Севастополе.

При этом в МЧС уточнили, что «несмотря на запрет, школы-интернаты продолжают свою деятельность». «За незаконную работу инспекторы МЧС составили протокол на руководство, и в очередной раз опечатали учреждения до устранения всех нарушений противопожарной безопасности. Их в школах-интернах насчитали больше 25», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Управлении также добавили, что после трагического случая в Ровенской области, когда в огне погибли 16 пожилых людей, инспекторы МЧС Севастополя уже побывали с проверками на 73 объектах социального обслуживания населения – в доме престарелых, детских лагерях, учреждениях здравоохранения, предприятиях общественного питания, а также в местах проведения массовых мероприятий. В первую очередь инспекторы МЧС обращали внимание на состояние электрических сетей, путей эвакуации, содержание первичных средств пожаротушения.

Кроме того, по информации пресс-службы, составлено 27 административных протоколов на нарушителей. Проверки будут проводиться до конца июля, заключили в МЧС.