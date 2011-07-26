Власть Киева боится, что новый аквапарк провалится в метро

Киевская городская государственная администрация обратилась к ГП «ПИ Укрметротоннельпроект» и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины с просьбой проверить соблюдение застройщиком строительных норм при строительстве аквапарка в торгово-развлекательном комплексе Dream Town на Оболони.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации отдела информационного обеспечения Киевской горгосадминистрации.

Как известно, решением Киевского городского совета от 10 июля 2003 года Оболонскому районному совету в г. Киеве были предоставлены земельные участки для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов социально-культурного назначения на Оболонском проспекте, а именно блока «А» и блока «Б» торгово-развлекательного комплекса Dream Town.

Инвестором проектирования и строительства данного объекта выступало ЗАО «Трест Киевгорстрой-1».

В сообщении отмечается, что проектированием строительства занималось ГП «ПИ Укрметротоннельпроект», как организация, которая имеет большой опыт проектирования сооружений, которые стоят в неблагоприятных условиях.

В КП «Киевский метрополитен» отмечают, что перед заказчиком строительства были выставлены технические требования в вопросе исключения дополнительных нагрузок на несущую возможность действующих подземных сооружений метрополитена, в частности, проектом строительства объектов предусмотрена конструкция сооружения, которая полностью исключает опирание ее на тоннель действующего метрополитена. В сообщении сказано, что сваи сваевого поля фундамента объекта находятся на расстоянии 2 м от внешней поверхности стены тоннелей метрополитена.

Кроме того, отмечается, что «за счет средств инвесторов выполнено закрепление почв затоннельного массива методом «стенка в почве» длиной 650 п. м и реконструкция вентиляционных шахт с полной заменой вентиляционного оборудования на современное».

“Работы на объекте выполнялись согласно проектной документации, которая прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение и согласована в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», - отмечают в КГГА.

В сообщении также отмечается, что “за состоянием тоннелей ведется постоянное визуальное и инструментальное наблюдение с отображением результатов в специальной технической документации”. “На основании полученных данных, в период с августа 2009 года до сегодняшнего дня в зоне строительства торгово-развлекательного комплекса (блок «Б» Dream Town) изменений в работе искусственных сооружений не выявлено», - говорится в сообщении.

В «Киевском метрополитене» утверждают, что сооружение торгово-развлекательного комплекса (Dream Town блок «Б»), которое построено над действующими тоннелями метрополитена “угрозы их эксплуатации не несет, а комплекс выполненных работ по закреплению почв вокруг тоннелей позволил защитить тоннели от попадания ливневых вод, стабилизировать проседание тоннелей, что в свою очередь позволило возобновить проектные скорости движения поездов”.

Как сообщал УНИАН, 12 июля газета “Україна молода” (№118 (4125)) цитировала специалистов, которые выражали сомнения в стопроцентных гарантиях безопасности при строительстве и эксплуатации Dream Town.