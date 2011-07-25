Хмельнитчина: во время сбора черники женщину укусила гадюка

В пгт Понинка Полонского района Хмельницкой области женщину 1964 г.р. укусила гадюка.

Как сообщил УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в Хмельницкой области Алексей ЧЕРКАСОВ, это произошло в лесу во время сбора черники.

Потерпевшая находится в хирургическом отделении Полонской центральной районной больницы. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.