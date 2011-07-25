В Крыму каракурт укусил пенсионерку

В Крыму каракурт укусил пожилую женщину, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.

Инцидент произошел в выходные в бахчисарайском селе Растущее. Ядовитый паук укусил 64-летнюю женщину, когда она работала у себя во дворе.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.