В Крыму каракурт укусил пенсионерку

14:34, 25 июля 2011
Новости регионов
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Сейчас в реанимации

В Крыму каракурт укусил пожилую женщину, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.

Инцидент произошел в выходные в бахчисарайском селе Растущее. Ядовитый паук укусил 64-летнюю женщину, когда она работала у себя во дворе.

Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

 

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