В Крыму каракурт укусил пенсионерку
14:34, 25 июля 2011Новости регионов
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Сейчас в реанимации
В Крыму каракурт укусил пожилую женщину, сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС.
Инцидент произошел в выходные в бахчисарайском селе Растущее. Ядовитый паук укусил 64-летнюю женщину, когда она работала у себя во дворе.
Пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
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