В Крыму автомобиль сбил насмерть пешехода

В Крыму один пешеход погиб и еще один получил травмы в результате наезда легкового автомобиля, который скрылся с места аварии и объявлен в розыск.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе управления ГАИ Крыма.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Симферопольском районе 23 июля, около 00.30.

На двух пешеходов, предположительно, наехала машина марки ВАЗ.

Один человек скончался в больнице, второй находится реанимации.

Госавтоинспекция просит сообщить в ГАИ Симферопольского района информацию об аварии или о разыскиваемом автомобиле.