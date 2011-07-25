В Херсонской области женщина после укуса ядовитого паука попала в реанимацию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в субботу, 23 июля, в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы была госпитализирована 26-летняя жительница села Новая Збурьевка, которую во время работы на приусадебном участке укусил в голень паук. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В Херсонской области с начала этого года от укусов ядовитых пауков пострадали 11 человек.