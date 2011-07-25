В Севастополе растет преступность

В Севастополе в первом полугодии количество зарегистрированных преступлений возросло на 34,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе количество тяжких и особо тяжких возросло на 27,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Управления – начальник милиции общественной безопасности УМВД Украины в городе Севастополе полковник милиции Сергей ПОМЕЛКОВ на брифинге в пятницу.

Также, по информации С.ПОМЕЛКОВА, с января по июнь зарегистрировано 13 умышленных убийств и 20 умышленных тяжких телесных повреждений.

Он отметил, что в УМВД выполняются требования профильного министерства по ужесточению контроля вопросов учетно-регистрационной дисциплины, в настоящее время в управлении регистрируются все без исключения сообщения и заявления граждан.

Как добавил С.ПОМЕЛКОВ, сегодня практически по каждому пятому заявлению или сообщению криминального характера принято решение о возбуждении уголовных дел, удельный вес принятых решений о возбуждении уголовных дел за последние пять лет возрос с 16,6% в 2007 году до 20,8% в текущем году (в среднем по Украине – 14,7%).

Как подчеркнул заместитель начальника УМВД, благодаря усилиям сотрудников милиции города существенных осложнений оперативной обстановки в течение первого полугодия не произошло.