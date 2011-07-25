В Житомирской области молния убила 21-летнего юношу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил инженер центра связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, трагедия произошла вчера, 21 июля, около 15 часов возле села Городок Ружинского района.

Парень шел через поле к отцу, который обрабатывал на тракторе ниву.

"Ненастье налетело неожиданно, когда парень был почти посредине поля, где не было никакой возможности скрыться от стихии. Отец и несколько его товарищей от дождя спрятались под навес полевого стана. Они видели, как две или три молнии ударили в землю совсем недалеко. Почувствовав опасность, мужчина позвонил по телефону сыну. Тот не отвечал, хотя несколько минут назад по телефону сообщил, что уже на подходе", - сказал спасатель.

Мужчины сразу бросились искать парня. Найти его тело помог телефон, из которого раздавался вызов. Разряд попал парню в грудь, обжег тело, привел к остановке сердца. Попытка сделать искусственное дыхание результатов не дала.

Как сообщал УНИАН, 19 июля в Житомирском районе от поражения молнией погибла женщина и был травмирован ее муж.