Электрический ток убил 16-летнего юношу

В Житомирской области в результате поражения электрическим током погиб 16-летний юноша.

Об этом корреспондента УНИАН сообщил инженер Центра связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, несчастный случай произошел 21 июля этого года в селе Межиречка Радомышльского района.

Парень ремонтировал электроприбор, и его ударило электрическим током.