Электрический ток убил 16-летнего юношу
08:31, 25 июля 2011Новости регионов
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Трагедия в Житомирской области
В Житомирской области в результате поражения электрическим током погиб 16-летний юноша.
Об этом корреспондента УНИАН сообщил инженер Центра связей с общественностью Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, несчастный случай произошел 21 июля этого года в селе Межиречка Радомышльского района.
Парень ремонтировал электроприбор, и его ударило электрическим током.
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