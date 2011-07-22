Харьковская СЭС запретила купаться в нескольких водоемах

Харьковская городская санитарно-эпидемиологическая станция запретила купаться в нескольких водоемах на территории города из-за выявленного в воде холероподобного вибриона 1-й группы по Хейбергу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на главного санитарного врача города Ирину ЗУБКОВУ, запрет купаться касается реки Лопань возле Алексеевского лугопарка и лугопарка в Ленинском районе, реки Уды возле Октябрьского лугопарка, Петренковского гидропарка, водоема возле мотеля «Дружба».

По ее словам, возле указанных водоемов установлены щиты с соответствующими надписями.

И.ЗУБКОВА отметила, что практически все водоемы города имеют неудовлетворительные показатели по содержанию кишечной палочки. Однако, по ее словам, превышение этих показателей не дает оснований закрыть для купания водоем, поскольку, соблюдая правила личной гигиены, человек может самостоятельно избежать инфицирования.

И.ЗУБКОВА подчеркнула, что на сегодня пробы воды из водоемов Харькова на патогенную флору – сальмонеллез, дизентерию – засвидетельствовали отсутствие возбудителей этих болезней. «Только в Петренковском водоеме выделен антиген гепатита А и вирус Коксаки», - сказала она.

При этом купание разрешено в Журавлевском гидропарке, в водоемах в Алексеевском лугопарке и на Безлюдовке.