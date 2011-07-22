В Мариуполе зарегистрирован 24-й случай заболевания холерой

В городе Мариуполе Донецкой области по состоянию на сегодня, 22 июля, зарегистрирован новый, 24-й, случай заболевания холерой у мужчины 36 лет.

Об этом УНИАН сообщили в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Эпидемиологи отметили, что всего в г. Мариуполе с 29 мая (начало вспышки холеры) было зарегистрировано 24 случая заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 12 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

22 больных и 9 вибрионосителей в связи с выздоровлением после завершения лечения и получения трех отрицательных результатов исследования на холеру выписаны. На сегодня в г. Мариуполе продолжают лечение двое больных и три вибрионосителя, состояние их здоровья удовлетворительное.

В настоящее время в г. Мариуполе продолжается действие запрета на купание и лов рыбы в Азовском море и реках.

Также в городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры, заключено в сообщении.