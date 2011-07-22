Херсонщина: с начала года утонули 26 человек
17:06, 22 июля 2011Новости регионов
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Среди погибших - трое детей
С начала года в Херсонской области утонули 26 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, среди погибших - трое детей.
Последние два случая гибели на воде произошли в течение 20-21 июля.
20 июля в реке Кошова в пгт Комышаны (Комсомольский район Херсона) во время купания утонул 52-летний местный житель.
На следующий день также в Херсоне в Днепре на пляже Гидропарка было выявлено тело 52-летней местной жительницы.
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