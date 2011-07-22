Замначальника СЭС Крыма разрешила сбрасывать сточные воды в море

В Крыму задержана заместитель главного государственного санитарного врача автономии, которая незаконно разрешила предприятию сбрасывать сточные воды в Черное море.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Вследствие ненадлежащего выполнения должностных обязанностей руководителем СЭС разрешение на сброс сточных вод получило предприятие, нарушавшее нормы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ. В результате в течение трех кварталов прошлого года в Черное море в районе Феодосии были сброшены тонны неочищенных стоков. Ущерб от загрязнения оценивается в 14,8 миллионов гривен», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудник СЭС задержана в порядке ст.115 Уголовно-процесуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фамилия подозреваемой не разглашается.

Как сообщал УНИАН, прокуратура в середине мая возбудила дело против замначальника крымской СЭС по статье Уголовного кодекса «служебная халатность, приведшая к тяжелым последствиям».

Ранее было возбуждено уголовное дело против должностных лиц предприятия, которые загрязнило сточными водами море вблизи Феодосии.