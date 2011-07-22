Черниговская ОГА и USAID подписали меморандум о борьбе со СПИДом

Черниговская областная государственная администрация и международная организация USAID подписали меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по делам прессы и информации Черниговской облгосадминистрации.

Меморандум о сотрудничестве между Черниговской ОГА и международной организацией USAID – проект развития ВИЧ/СПИД-сервиса в Украине подписали заместитель губернатора Виктор ТКАНКО и директор проекта развития ВИЧ/СПИД-сервиса в Украине Андрей ГУК.

Основной целью меморандума является развитие местных возможностей в сфере планирования, координации, мониторинга и оценки выполнения мер по противодействию ВИЧ/СПИДу в Черниговской области путем предоставления информационной и технической помощи. Согласно меморандуму, техническая помощь, предоставляемая проектом, будет осуществляться за средства, которые поступают от Агентства США по международному развитию. Срок действия Меморандума – до 26 сентября 2012 года, но по письменному согласию двух сторон его можно будет продлить.

“Черниговская область не является исключением в общей эпидемической среде Украины. В области зарегистрировано 2 тыс. 269 ВИЧ-инфицированных, из них 270 больных СПИДом. За последние два года отмечается снижение темпов роста заболеваемости ВИЧ, однако эпидемиологическая ситуация остается напряженной”, – отметил В.ТКАНКО.