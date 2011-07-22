Детей из детдома, где произошел пожар, оздоровят в Крыму

В ближайшее время 40 детей из Молницкого детского дома семейного типа Героя Украины, священника Михаила ЖАРА, в котором недавно произошел пожар, будут бесплатно оздоровлены в одном из лучших санаториев на Южном берегу Крыма, который принадлежит Луганской облгосадминистрации.

Как сообщил УНИАН председатель Черновицкой облгосадминистрации Михаил ПАПИЕВ, помочь детям отозвался председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК.

Оздоровление детей в луганском детском комплексе «Южный» в Крыму будет оплачено за внебюджетные средства.

По словам губернатора Буковины, проезд детей на комфортабельном транспорте до детского оздоровительного заведения оплатят депутаты из фракции Партии регионов в Черновицком областном совете.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в детском доме при монастыре в селе Молница Герцаевского района Черновицкой области загорелась крыша. Площадь пожара составляла приблизительно 600 кв. м. Детей успел вывести из помещения. Никто не пострадал.

В детском доме семейного типа настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря, отца М.ЖАРА в селе Молница Герцаевского района проживет 250 детей, 44 из которых с ВИЧ, около 100 имеют разные физические или умственные изъяны.