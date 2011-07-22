В Донецке протестуют против строительства мусоросжигательного завода

Сегодня в Донецке под стенами горсовета во время сессии прошла акция протеста жителей города, представителей общественных организаций и политических партий против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и незаконного выделения властями города земельного участка под строительство мусоросжигательного завода, несмотря на несогласие общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, протестующие выступили против уничтожения сквера и зеленых насаждений по улице Зайцева в санитарно-защитной зоне Донецкого металлургического завода.

Около 100 митингующих, пришедших на акцию, были отгорожены милицейским оцеплением и металлическим забором от входа в здание горсовета.

Участники акции держали плакаты: «Нет грабительским тарифам!», «Депутаты, не продайте своих избирателей!», «Мэр, сжигай мусор у себя в кабинете и дыши этим сам!», «Мэр! Верни нам сквер!», «Мэр - убийца города!». Протестующие стояли под многочисленными флагами партии «Фронт Змін», красными флагами с лозунгом «Власть – народу!», а также флагами КПУ.

Люди высказывались против политики местной власти и требовали встречи с мэром города и депутатами горсовета. Когда же митингующие поняли, что к ним никто из руководителей города не собирается выходить, то попытались прорвать оцепление и с криками «Ганьба!» намеревались пройти сквозь небольшой проход между металлическими ограждениями на сессию горсовета.

Один из пожилых людей оказался впереди толпы и был с силой отодвинут назад за ограждение. Он пытался объяснить милиции: «Вы нарушаете закон, ведь каждый житель города, каждый избиратель имеет право присутствовать на сессии. Вы должны пропустить меня, я ветеран труда с 43-летним стажем, а вы оградили барьерами и не пускаете к мэру. Даже в бытность СССР я мог свободно зайти в горком!».

Но митингующие все равно остались за металлическим ограждением.

Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали вынести на рассмотрение сессии вопрос об отмене решения Донецкого городского совета от 25 февраля 2011 года «О корректировке тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий жилого фонда территориальной общины Донецка», в результате чего выросли тарифы на услуги ЖКХ. Также они потребовали отменить решение горсовета от 19 декабря 2008 года о передаче земельных участков в аренду ООО «Городское строительство» для строительства торгово-административных зданий с остановками общественного транспорта на месте зеленого сквера по улице Зайцева.

Кроме того, общественные организации, жители Донецка потребовали от мэра города, депутатов горсовета прекратить попытки организовать строительство мусоросжигательного завода, который «несет угрозу окружающей среде и здоровью жителей».

«В случае уклонения от выполнения указанных требований участники акции готовы инициировать проведение местного референдума в Донецке по вопросу досрочных выборов Донецкого городского головы и Донецкого горсовета 6-го созыва и направить соответствующие обращения Президенту Украины, Верховной Раде Украины, лидерам политических партий, профсоюзных организаций и движений, религиозных конфессий», - говорится в резолюции.

Мэр города Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО так и не вышел к митингующим. А журналистам, перехватившем его в вестибюле горсовета перед началом сессии, комментируя ситуацию, он сказал, что протестующие «просто-напросто шельмуют население города». «Эти люди постоянно все стройки, которые проходят в Донецке, сопровождают протестами… А сегодня к ним подключились политические силы, которые на этих акциях хотят заработать свой дополнительный политический багаж», - считает мэр. При этом он заверил, что «мусоросжигающий завод будет безопасным», а «коммунальные тарифы меняться не будут».