В Хмельницком погиб 6-летний мальчик, выпав из окна многоэтажки

11:56, 22 июля 2011
Новости регионов
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Прислонился к антимоскитной сетке

В Хмельницком из окна шестого этажа дома выпал 6-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, трагедия произошла в доме на улице Панаса Мирного.

Родители оставили ребенка дома одного. Мальчик прислонился к антимоскитной сетке, за которой не было стекла. Она не выдержала вес ребенка, что и стало причиной падения с 15-метровой высоты.

Ребенок погиб.

 

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