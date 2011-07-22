В Хмельницком погиб 6-летний мальчик, выпав из окна многоэтажки

В Хмельницком из окна шестого этажа дома выпал 6-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, трагедия произошла в доме на улице Панаса Мирного.

Родители оставили ребенка дома одного. Мальчик прислонился к антимоскитной сетке, за которой не было стекла. Она не выдержала вес ребенка, что и стало причиной падения с 15-метровой высоты.

Ребенок погиб.