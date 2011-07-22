В Хмельницком погиб 6-летний мальчик, выпав из окна многоэтажки
11:56, 22 июля 2011Новости регионов
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Прислонился к антимоскитной сетке
В Хмельницком из окна шестого этажа дома выпал 6-летний мальчик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в области, трагедия произошла в доме на улице Панаса Мирного.
Родители оставили ребенка дома одного. Мальчик прислонился к антимоскитной сетке, за которой не было стекла. Она не выдержала вес ребенка, что и стало причиной падения с 15-метровой высоты.
Ребенок погиб.
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