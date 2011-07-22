Молния убила женщину - держала в руках металическую цепь

На Прикарпатье от удара молнии погибла женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Ивано-Франковской области, 20 июля в 22.25 в реанимационное отделение Косовской центральной районной больницы в тяжелом состоянии в результате поражения молнией была доставлена 39-летняя жительница села Уторопы Косовского района.

Грозовой разряд попал в женщину, когда она вела корову с пастбища, держа в руке металлическую цепь. Ее мужа, который шел следом за женой на расстоянии нескольких метров, молния не зацепила. Именно он снес женщину, находившуюся в обморочном состоянии, с горы до автодороги и остановил автомобиль, на котором она была доставлена в больницу.

Врачи несколько часов боролись за жизнь пострадавшей, однако их усилия оказались напрасными, женщина умерла.