Скандальный мусоросжигательный завод в Киеве заработает снова

Скандальный мусоросжигательный завод, который работал на ул. Уманской в Киеве и был закрыт еще в конце прошлого года, заработает снова, но уже на новом месте.

Его переместили на территорию железнодорожной станции «Киев-Волынский», на ул. Пост-Волынскую, 1, и он станет ближе к жилым домам, пишет газета «Сегодня».

«Мы узнали, что 12 июля были общественные слушания относительно установки этого завода и 80 человек подписались под документом о строительстве. Все эти люди не живут здесь, а просто работники железной дороги, которых под угрозой увольнения вынудили подписаться», - рассказала руководитель инициативной группы против мусоросжигательного завода.

В настоящее время женщина пишет письма в СЭС и мэрию для того, чтобы там не допустили строительства.

«В райадминистрации говорят, что заводик будет сжигать только пластиковую посуду и другой мусор, который остается после пассажиров. Но к ближайшим домам только 200 метров. Здесь же находится и гимназия для детей-сердечников, детсад», - рассказала она.

В то же время руководство железной дороги никаких проблем в заводе не видит.

«Да, мы переносим на Пост-Волынскую мусоросжигательную установку с ул. Уманской. Здесь промышленная зона, так что проблем никаких нет. Более того, уже были общественные слушания, там были местные жители, а не железнодорожники, и сейчас ведется процедура оформления станции. Все законно, никакого вреда», - сказал изданию начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН.

Как сообщалось, когда мусоросжигательная установка появилась на ул. Уманской, у нее тоже были все разрешения на функционирование - от СЭС и мэрии. Но потом их аннулировали.