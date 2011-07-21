Водитель грузовика сбил на пешеходном переходе женщину с детьми

Сегодня в Одессе на улице Балковской водитель грузового автомобиля «ЗИЛ» не пропустил на пешеходном переходе 24-летнюю одесситку и двух ее детей.

Попавшая под колеса женщина госпитализирована, сообщили УНИАН в Отделении профилактической работы Одесского горотдела Госавтоинспекции.

По словам начальника Отдела горГАИ Аллы МАРЧЕНКО, мать двоих детей вследствие ДТП получила «открытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, потерпевшая находится в коме в городской больнице №11».

Ее дети доставлены в детскую областную больницу. Однако медики пока не информируют о состоянии их здоровья.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП», - добавила А.МАРЧЕНКО.