Кировоградщиша: разоблачена нелегальная база отдыха для детей

В Кировоградской области специалисты областной СЭС разоблачили несанкционированную деятельность базы отдыха на территории Петровского района.

Об этом сообщается на официальном сайте Кировоградской ОГА со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Виктора СЕРПОКРЫЛОВА.

В ходе проверки базы «Утес» выяснилось, что на ее территории нелегально отдыхают 67 детей и 30 взрослых из Днепропетровской области.

Главный государственный санитарный врач области Федор ЧЕРНЫЙ подтвердил, что заведение не имело права функционировать как лагерь, поскольку там нет соответствующей инфраструктуры, а сама база рассчитана на прием отдыхающих не более, чем на три дня. В настоящее время дети из соседней области покинули территорию базы.

В целом в нынешнем году на территории Кировоградской области отдых и оздоровление детей обеспечивают 554 заведения отдыха. По состоянию на 14 июля оздоровлением охвачены 43,8 тыс. детей в возрасте 7-16 лет (около 45,9% школьников области).

По информации начальника Управления по делам семьи и молодежи Кировоградской ОГА Сергея ПАСТЕРНАКА, наихудшая ситуация по оздоровлению и отдыху школьников на прошлой неделе была зафиксирована в Кировограде (17%), Александрии (29,7%) и Светловодске (23,7%).

Он сообщил, что из предусмотренных на оздоровление в областном бюджете 12 млн. грн. освоены более половины средств. Кроме того, для обеспечения летнего отдыха детей планируется привлечь финансовый ресурс из областного Фонда социального страхования по временной потере работоспособности в сумме более 2 млн. грн.