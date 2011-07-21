Донеччина: от взрыва газа пенсионерка получила ожоги
13:56, 21 июля 2011Новости регионов
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Ожоги 90% тела
В Донецкой области в результате взрыва бытового газа сильные ожоги получила 83-летняя женщина.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, 20 июля в пгт Ялта Першотравневого района Донецкой области в частном одноэтажном доме произошел взрыв бытового газа с последующим горением.
Прибывшие по вызову бойцы МЧС оперативно ликвидировали возгорание и вынесли из помещения домовладелицу, 1928 г.р., пенсионерку, которую с диагнозом «ожоги 90% тела и дыхательных путей» в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговый центр горбольницы № 1 Мариуполя.
Причина взрыва устанавливается.
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