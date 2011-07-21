В Крыму на завтра объявлено штормовое предупреждение
13:29, 21 июля 2011Новости регионов
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Грозы, ливни и град
Крымское управление МЧС объявило на пятницу, 22 июля, штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Крыму ожидаются грозы, ливни и град», - говорится в пресс-релизе.
Синоптики прогнозируют также шквалистый ветер скоростью до 22 метров в секунду.
Напомним, ливни шли в ряде регионов полуострова в начале июля и несколько дней в середине месяца. Так, в Евпатории за два дня, 12-13 июля, выпала месячная норма осадков, оказалась подтопленной старая часть курортного города, жертв нет.
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