Луганщина: в шахте два человека насмерть отравились метаном

В Луганской области вблизи с. Малый Суходол Краснодонского района в законсервированном вентиляционном стволе шахты „1-я Суходольская” на горизонте 32 метров найдены тела 2-х человек без признаков жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина гибели - отравление метаном во время несанкционированного демонтажа металлических конструкций.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.