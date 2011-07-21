Луганщина: в шахте два человека насмерть отравились метаном
13:00, 21 июля 2011Новости регионов
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Несанкционированные работы
В Луганской области вблизи с. Малый Суходол Краснодонского района в законсервированном вентиляционном стволе шахты „1-я Суходольская” на горизонте 32 метров найдены тела 2-х человек без признаков жизни.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина гибели - отравление метаном во время несанкционированного демонтажа металлических конструкций.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.
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