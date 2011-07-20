Дело об убийстве дельфинов на Николаевщине хотят «замолчать»?

Экологи считают, что правоохранительные органы хотят “замолчать” дело о гибели в Николаевской области дельфинов, поскольку животные были расстреляны.

Об этом заявил председатель Черноморской сети экологических неправительственных организаций Олег ДЕРКАЧ, сообщили УНИАН в Национальном экологическом центре Украины.

«Обнаружили дельфинов сотрудники парка. Они и первая опергруппа выявили, что в дельфинов стреляли. Тем не менее, вторая группа, которая состояла из специалиста-ихтиопатолога и двух экспертов по крупным морским млекопитающим, сделала вывод, что дельфины погибли по другой, непонятной причине. Это значит, что кому-то выгодно скрыть факт расстрела дельфинов. Наблюдаем тенденцию: год тому назад расстреляли «краснокнижных» гаг, теперь дельфинов. Если добавить к этому затягиванию с созданием дирекции национального природного парка «Белобережье Святослава», то видим природоуничтожающий произвол», - заявил О.ДЕРКАЧ.

В свою очередь, заместитель председателя Национального экологического центра Украины Алексей ВАСИЛЮК заметил, что с советских времен рыбаки привыкли воспринимать дельфинов как “конкурентов” рыбного промысла. «Мы уверены, что дельфины погибли от пули браконьеров, и этот факт для Украины, как стороны конвенции об охране китообразных, является позором европейского масштаба», - отметил А.ВАСИЛЮК.

Он добавил, что акватория вокруг Кинбурнской косы, где нашли дельфинов, входит в состав природно-заповедного фонда и поэтому рыбалка здесь запрещена.

Как сообщал УНИАН, 9 июля на побережье Кинбурнской косы, в акватории национального парка «Белобережье Святослава», отдыхающие обнаружили восемь погибших дельфинов. На теле одного из них были заметные следы от дроби. По мнению специалистов, такого массового случая одновременной гибели дельфинов в этих местах никогда раньше не было.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ создал комиссию по выяснению причин гибели дельфинов.

15 июля заместитель председателя комиссии, заместитель начальника Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды Северо-Западного региона Черного моря Алексей КУЗЬМЕНКО сообщил, что дельфины, найденные мертвыми на побережье Кинбурнской косы, погибли не от огнестрельных ранений.

По его словам, члены комиссии нашли и обследовали останки 5 погибших дельфинов и 1 афалины. В результате обследования в теле одного из дельфинов были обнаружены 5 дробин, которые передали в Очаковский райотдел милиции для экспертизы.

«Место нахождения дробин - нижняя челюсть дельфина - указывает на то, что стреляли уже в мертвого дельфина», - отметил А.КУЗЬМЕНКО.

По его словам, оставшиеся трупы дельфинов не имеют видимых повреждений, что позволяет допустить, что погибли они не от выстрелов. Определить же точную причину гибели животных в данное время невозможно, поскольку трупы сильно разложились.