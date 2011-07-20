Николаевщина: с начала года утонуло 39 человек
16:47, 20 июля 2011Новости регионов
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В том числе трое детей
С начала года на водных объектах Николаевской области погибло 39 человек, в том числе трое детей.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении МЧС в Николаевской области.
За аналогичный период 2010 года на воде погибли 46 человек, из них шестеро детей.
В области наиболее опасным водными объектами являются реки, на которых погибли 26 человек. Кроме того, шестеро человек погибли на лиманах, пятеро - в прудах, двое - на водохранилищах.
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