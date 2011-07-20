Ивано-Франковщина: от взрыва гранаты погиб мужчина

В городе Косив Ивано-Франковской области на приусадебном участке вчера вечером произошел взрыв, согласно предварительным данным, ручной гранаты.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате взрыва погиб один человек (владелец домовладения) и еще один человек (жена) с рваной раной правой стопы госпитализирована в центральную районную больницу.