На Буковине мужчина попал в реанимацию после укуса змеи

В Путильском районе Черновицкой области 75-летний мужчина попал в реанимацию в результате укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС в Черновицкой области, жителя села Гробище змея укусила за палец левой руки во время покоса травы. Состояние мужчины удовлетворительное.