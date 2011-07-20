На Буковине мужчина попал в реанимацию после укуса змеи
15:43, 20 июля 2011Новости регионов
1
Во время покоса травы
В Путильском районе Черновицкой области 75-летний мужчина попал в реанимацию в результате укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС в Черновицкой области, жителя села Гробище змея укусила за палец левой руки во время покоса травы. Состояние мужчины удовлетворительное.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter