В Центре Украины обесточено почти 60 населенных пунктов

15:21, 20 июля 2011
Новости регионов
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Из-за непогоды

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 59 населенных пунктов в двух областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Киевской области без электроснабжения осталось 58 населенных пунктов, в Житомирской – 1.

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